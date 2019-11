Președintele AEP: Votul prin corespondența a fost un eșec. Vor fi din nou cozi la secțiile din strainatate

Presedintele Autoritatii Electorale Permanente (AEP), Constantin-Florin Mituletu-Buica, nu este multumit de cum a decurs votul prin corespondenta. Mai mult, îl consideră un eșec in conditiile in care doar 41.000 de persoane si-au manifestat interesul de a vota in acest mod. “Nu sunt multumit de votul prin corespondenta. Am spus de foarte multe ori, votul prin The post Președintele AEP: Votul prin corespondență a fost un eșec. Vor fi din nou cozi la secțiile din străinătate appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.