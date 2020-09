Președintele ARCA, Vlad Vameșu: Programul IMM Invest trebuie imbunatațit și extins. Propunerile Asociației Romane a Constructorilor de Autostrazi

Președintele Asociației Române a Constructorilor de Autostrăzi (ARCA), Vlad Vameșu, a prezentat, marți, în cadrul dezbaterii “Upgrade Romania – PLANUL DE REPORNIRE A ECONOMIEI LA 6 LUNI DE CRIZĂ PANDEMICĂ“ propunerile asociației pentru îmbunătățirea și extinderea programului IMM Invest.

Vlad Vameșu a vorbit și despre măsurile care s-ar impune, în opinia sa, pentru evitarea unor efecte dramatice ale crizei economice care va afecta România, dar și despre problemele cu care se confruntă firmele românești care activează în domeniul construcției de infrastructură rutieră.

“În ciuda dublei crize – sanitare și economice, o criză economică aflată de-abia la început, pot spune că nu a fost deloc un an rău pentru noi, pentru constructorii din infrastructură. În timpul stării de urgență, după cum vă amintiți probabil, marile șantiere pentru autostrăzi au fost printre puținele deschise din țară. S-au făcut eforturi importante din partea noastră să ne ținem angajații sănătoși și șantierele deschise. Dacă ne uităm pe datele Institutului Național de Statistică, în semestrul I, o să vedeți că, printre cele două sectoare cu evoluție pozitivă, cel mai important este cel al construcțiilor, cu un volum de activitate care s-a majorat cu 15,5%, având o contribuție în Produsul Intern Brut de 3,7%. Pe locul doi vine sectorul comunicațiilor. Cred, însă, că, și în acest sector, ca în întreaga economie, greul de-abia începe. De acum, criza economică ne va lovi cu putere. Aici depinde de noi, de mediul privat, și de stat, de acest parteneriat între stat și mediul privat, să găsim soluții. Noi am tras niște semnale de alarmă, dar dacă nu vom găsi soluții cu implementare imediată, chiar de la 1 ianuarie 2021, va fi un an greu”, a spus președintele ARCA.

Potrivit acestuia, una dintre problemele cu care se confruntă constructorii de infrastructură ar fi legată de programul financiar.

“Sectorul privat are nevoie de suport financiar din partea statului. Din punctul nostru de vedere, al membrilor ARCA, una dintre soluții ar fi extinderea și îmbunătățirea programului IMM Invest.

În momentul de față, acest program IMM Invest, pe lângă faptul că se derulează cu greutate – există o birocrație destul de importantă -, nu finanțează decât 80% din valoarea investiției fără TVA, astfel încât eu, ca om de afaceri și client IMM Invest, trebuie să acopăr o diferență de 20% și, bineînțeles, TVA-ul de 19%.

M-aș putea referi și la dobânzile pe care le oferă acest program. Vă spun un secret: sunt programe de leasing, astăzi, pe piață, mai ieftine decât IMM Invest. Și vorbim de leasing, care, prin definiție, este cel mai scump program de finanțare dintr-o piață privată. Nu se poate ca un program subvenționat și propus de către stat să fie mai dezavantajos decât unul făcut exclusiv în segmentul privat”, a explicat Vlad Vameșu.

Asociația Constructorilor de Autostrăzi are câteva propuneri pentru îmbunătățirea IMM Invest și pentru extinderea acestuia, a adăugat președintele ARCA.

“Este important ca, în finanțare, să fie inclus și TVA-ul. Știți foarte bine că nu se cumpără și nu se vinde nimic în România fără TVA.

De asemenea, un punct important ar fi posibilitatea ca aplicația să fie făcută concomitent la mai multe bănci. În prezent, cine aplică pentru IMM Invest face o solicitare unică pentru o singură bancă. Cred că asta ar deschide mult mai mult posibilitatea obținerii mai rapide a creditării, în funcție de diligența pe care o acordă fiecare bancă pentru acest program.

Un alt punct foarte important, și aici trebuie mare atenție din partea statului: acest program s-ar putea extinde printr-o variantă non-cash, a garantării unui credit comercial. Creditul comercial în sectorul construcțiilor este principalul mod de finanțare. Este foarte important că IMM-urile folosesc în general creditul-furnizor pentru a reuși să își deruleze afacerile. Cred că nu greșesc dacă spun că a devenit principalul instrument de finanțare pentru întreprinderile mici și mijlocii.

În sectorul construcțiilor, acest program ar veni cu zero risc pentru stat. Pentru proiectele de autostrăzi și drumuri, statul plătește lucrarea. Dacă statul îmi garantează mie creditul comercial pe care mi-l acordă un furnizor și eu nu-mi respect obligațiile, statul poate interveni să oprească tranșa de bani în contul garanției. Este un mecanism extrem de simplu, care, practic, nu presupune decât garanții, nu bani cash, nu fonduri”, a conchis președintele ARCA.