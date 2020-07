Președintele Astra Giurgiu, Daniel Coman: 'Stim cum ne-au batut la Craiova in minutul 90 si baietii abia asteapta revansa aceasta'

Preşedintele clubului Astra Giurgiu, Daniel Coman, a declarat, miercuri, că gruparea sa se va adresa TAS dacă va fi sancţionată cu meci pierdut la masa verde în faţa Universităţii Craiova. El consideră că partida trebuia să aibă loc sâmbătă, când a fost amânată din cauza unor cazuri pozitive în staff-ul oltenilor şi când jucătorii Astrei erau negativi, relatează NEWS.RO.

"Am făcut o adresă către DSP să putem repeta testul mâine, unul, poimâine, celălalt şi să putem juca în continuare. Aşteptăm acum răspunsul DSP-ului, noi am făcut adresa astăzi. Încercăm toate variantele pentru a termina acest campionat cum ne dorim. Sperăm că ni se va da posibilitatea să facem două teste până sâmbătă şi să jucăm oricând vor ei. Putem juca sâmbătă, cu Craiova şi luni, cu FCSB, nu ne interesează decât să jucăm. Să o luăm în ordine cronologică. Noi am făcut testarea săptămâna trecută. Iniţial, meciul cu Craiova a fost programat sâmbăta trecută. Am primit rezultatele vineri, toate negative, ceea ce însemna că puteam juca meciul cu Craiova sâmbătă, fără nicio problemă. Din cauza cui nu s-a putut juca sâmbătă? S-a reprogramat pentru luni. Din cauza cui nu s-a putut juca luni? Din cauza celor de la Craiova, nu? Au avut trei oameni din staff testaţi pozitiv. Să caute variante să jucăm cele două meciuri pe teren, indiferent când, la ce oră îşi doresc ei, noi vrem să jucăm pe teren. Dacă sunt mai buni ca noi, Craiova să ne bată pe teren. (n.r. - despre posibilitatea de a pierde meciul cu Craiova la masa verde) Eu nu iau în calcul această variantă, pentru că meciul trebuia să se joace sâmbăta trecută şi nu s-a jucat din motivele pe care le-am enumerat mai devreme. Vom merge şi vom căuta dreptatea în altă parte dacă nu o să o găsim. Jucăm oricând, la orice oră, în nocturnă, dimineaţa, numai să jucăm meicul cu Craiova. Ştim cum ne-au bătut la Craiova în minutul 90 şi băieţii abia aşteaptă revanşa aceasta. Avem cu cine să jucăm, indiferent câţi ne vor scoate din lot. Am înţeles că au sunat peste tot că nu vor să joace decât dacă vom respecta protocolul de cinci zile, după care să fim retestaţi. Dacă DSP ne dă posibilitatea să ne retestăm poimâine, am înţeles că nu vor să joace Dar s-ar putea să facă o mare greşeală, ţinând cont că acest meci nu s-a jucat din cauza lor. Să nu se ia vreo decizie să pierdem ambele echipe. Ei fac presiuni să stăm cinci zile în izolare, luni să repetăm testul şi nu vom mai avea timp să jucăm", a declarat Coman, la Digi Sport.

El a precizat că jucătorul Ljuban Crepulja, testat pozitiv, se simte bine: "Jucătorul se simte bine. Aseară s-a simţit mai rău, astăzi s-a simţit bine, numai are convulsii, are gust, are miros, doar că în continuare are temperatură. Jucătorii sunt în izolare, la casele lor."

Secretarul general al Ligii Profesioniste de Fotbal, Justin Ştefan, a declarat, miercuri, că, în cazul în care meciul Astra - CS Universitatea Craiova, amânat din cauza unui jucător al giurgiuvenilor testat pozitiv cu noul coronavirus, oltenii pot face memoriu la Comisia de Disciplină pentru a obţine câştigarea partidei la masa verde.

"În măsura în care meciul nu se va putea disputa cel târziu vineri, nu mai există date pentru a se juca. Caz în care obiectivul nostru rămâne acela de a se disputa celelalte meciuri rămase din acest sezon. Am văzut că cei de la Craiova iau în calcul inclusiv posibilitatea formulării unei contestaţii pentru a solicita câştigarea jocului la masa verde. În cazul unei astfel de contestaţii, competenţa pentru soluţionara ei aparţine Comisiei de Disciplină a FRF. Ea produce o hotărâre executorie şi poate fi luat în calcul acest scenariu, atât timp cât va exista o asemenea contestaţie din partea celor de la Craiova. E un litigiu care se va deschide, eu nu pot să anticipez în acest moment soluţia", a declarat Ştefan, la Telekom Sport.

Acţionarul clubului CS Universitatea Craiova Mihai Rotaru crede că meciul cu Astra nu se va mai disputa, după ce un jucător al echipei din Giurgiu a fost testat poztiv cu noul coronavirus, şi consideră că ar fi normal ca echipa lui să câştige partida la masa verde, deoarece întâlnirea nu mai poate fi reprogramată.

"A fost o stare de disconfort la nivelul întregului grup. Toată lumea nervoasă, în special jucătorii, toată lumea voia să joace şi din păcate nu se poate. Am înţeles că e un caz destul de grav, febră, convulsii musculare, din păcate s-a întâmplat. Noi am rămas pe loc, am avut o tenatativă să plecăm, după care ne-am dat seama că aici poate interveni DSP-ul, am văzut că sunt abordări diferite în funcţie de zona în care se află DSP-ul, Clujul, o abordare, Ilfovul, o abordare, Craiova, o abordare, Botoşaniul, o abordare, şi atunci Giurgiul poate să aibă o abordare şi rămânem pe loc pentru că dacă am fi plecat astăzi puteam să ne trezim cu o programare pentru vineri şi ar fi însemnat să ne întoarcem mâine înapoi. S-a discutat cu staff-ul, s-a discutat cu căpitanii şi toată lumea a zis rămânem pe loc, ne antrenăm în seara asta, ne antrenăm mâine seară. Mâine, după Adunarea Generală a LPF, vom şti ce se întâmplă. Teoretic şi şansele cele mai mari sunt ca acest meci să nu se mai dispute. Conform protocolului existent, ei ar trebui să stea cinci zile în izolare şi ulterior să-şi facă testele, dar nu mai sunt date de programare. Ştim cu toţii că nu există şanse să se joace acest meci ulterior datei de 3 august. Ne dorim în primul şi în primul rând să jucăm pe teren, asta vrea Craiova, nu aşteptăm pomeni, dar vom rămâne pe loc, vedem dacă se va juca acest meci, mâine după-amiază vom şti. Dacă nu se joacă, ne vom cere drepturile, vom vedea ce spun regulamentele, procedurile. Asta este o variantă (n.r. - să câştige Craiova cu 3-0 la masa verde), dar în momentul acesta cel mai bine este să gândim optimist, acest meci se va juca vineri. Din păcate acest caz nu a fost unul asimptomatic, a fost unul cu simptome foarte clare şi e o problemă. Din ce ştiu, OMS-ul a făcut un studiu şi transmiterea de la asimptomatici este cu un procent foarte scăzut. Dar am înţeles de la colegii de la Astra că este un caz extrem de serios. A avut aseară primele simptome şi dimineaţa a fost foarte grav", a declarat Rotaru, la Digi Sport.

Mijlocaşul croat al echipei Astra Giurgiu, Ljuban Crepulja, a fost testat pozitiv cu noul coronavirus, astfel că meciul programat miercuri, de la 21.30, în etapa a IX-a a play-off-ului Ligii I, cu CS Universitatea Craiova a fost amânat.