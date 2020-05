Președintele Austriei, scuze publice dupa ce a fost prins de poliție in restaurant

Preşedintele Austriei, Alexander Van der Bellen, şi-a prezentat în mod public scuzele duminică, după ce a fost prins de poliţie alături de soţia sa, Doris Schmidauer, pe terasa unui restaurant din centrul Vienei după ora de închidere, nerespectând restricţiile impuse de autorităţi împotriva răspândirii noului coronavirus, transmite DPA, știre preluată de Agerpres. Van der Bellen […] The post Președintele Austriei, scuze publice după ce a fost prins de poliție în restaurant appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.