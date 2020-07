Preşedintele Bulgariei, Rumen Radev, a cerut sâmbătă demisia guvernului, despre care a spus că are un „caracter mafiot”, după percheziţii fără precedent la sediul preşedinţiei ordonate de parchet, acuzat de şeful statului că este instrumentalizat de premierul conservator Boiko Borisov, relatează AFP, preluată de Agerpres. Percheziţiile, care au avut loc joi, au declanşat a doua […] The post Președintele Bulgariei cere demisia „Guvernului mafiot” appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.