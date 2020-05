Președintele CCR a aratat marea problema a guvernarii din timpul pandemiei

Preşedintele Curţii Constituţionale a României, Valer Dorneanu, a explicat, joi seara, că drepturile fundamentale ale omului nu pot fi afectate printr-o ordonanţă de urgenţă, iar pentru ca măsurile privind restrângerea unor drepturi şi libertăţi fundamentale să fie valabile, ar fi trebuit elaborată o lege, scrie Agerpres, preluând o intervenție a judecătorului din emisiunea Sinteza Zilei […] The post Președintele CCR a arătat marea problemă a guvernării din timpul pandemiei appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.