Președintele CJ Harghita anunța MUTAREA momentului dupa ce a fost amendat pentru evenimentele de la Valea Uzului

Președintele Consiliului Județean Harghira, Borboly Csaba, a fost amendat de Jandarmerie cu 3.000 de lei pentru participarea la lanțul uman de la Cimitirul Valea Uzului, după ce o amendă similară a fost aplicată vicepreședintelui CJ Covasna, informează Mediafax.

Borboly Csaba a declarat, duminică, pentru corespondentul MEDIAFAX, că a constatat în urma incidentelor de la Valea Uzului că în România se aplică „dubla măsură”, fiind amendați cei care au participat la lanțul uman de la cimitir, dar nu și cei care i-au agresat și au doborât cruci secuiești.

„Am primit o amendă de 3.000 de lei din partea Jandarmeriei Harghita legat de Valea Uzului dar nu știu pentru ce anume, nu am reușit să descifrez ce scrie în procesul verbal. Oricum voi contesta amenda în instanță. Nu înțeleg dubla măsură, eu nu am vandalizat, nu au doborât cruci secuiești, nu am lovit pe nimeni și văd că dubla măsură funcționează în România pentru că noi suntem amendați, iar cei care ne-au agresat și l-au doborât pe jos, în noroi, pe comandantul Jandarmeriei Harghita, nu pățesc nimic iar Jandarmeria spune că totul este în regulă. Văd aici și o dublă legislație, una pentru Harghita și harghiteni și alta în care se poate orice și acolo nu se aplică nicio sancțiune”, a spus Borboly.

Potrivit acestuia, lanțul uman format în 6 iunie în fața Cimitirului din Valea Uzului a fost organizat de județul Covasna, iar cei din Harghita doar s-au alăturat manifestării.

„Din ce am descifrat din procesul verbal rezultă că am fost amendat pentru ceva postat pe Facebook, dar nu știu ce legătură are. Eu cam așa descifrez, că am organizat un eveniment paralel, ceea ce nu este adevărat, eu nu am organizat nimic. Am participat doar la evenimentul organizat de județul Covasna pentru care am dat aprobare de la CJ Harghita. Era ilogic să mai organizăm un eveniment pentru care ne-am dat acordul iar legea nu permite să fie organizate două evenimente în același loc”, a explicat președintele CJ Harghita.

Reprezentanții Inspectoratului de Jandarmi Județean Harghita nu au dorit să comenteze această situație.