Președintele CJ Iași ii acuza pe liberali ca blocheaza inceperea activitații la spitalul mobil Lețcani

Preşedintele Consiliului Judeţean Iaşi, Maricel Popa (foto), susţine că, după ce Direcţia de Sănătate Publică a emis autorizaţia de funcţionare pentru spitalul mobil de la Leţcani, liberalii încearcă să blocheze începerea efectivă a activităţii la această unitate medicală. El spune că a aflat că ministrul Sănătăţii va trimite acolo un control de la Inspecţia Sanitară de Stat, "cel mai probabil pentru a întârzia din nou bunul mers al lucrurilor", relatează News.ro.

Maricel Popa afirmă, într-un comunicat de presă, că în cursul zilei de duminică ministrul Sănătăţii, Nelu Tătaru, a inspectat spitalul mobil de la Leţcani şi că acesta s-ar fi arătat încântat de ceea ce a văzut, dar că ulterior a fost anunţat că ministrul va trimite un nou control la unitatea mobilă de la marginea Iaşiului.

“Ieri (duminică – n.r.) eram la o întâlnire cu oamenii din Plugari când am aflat că ministrul Sănătăţii, Nelu Tătaru, va ajunge în inspecţie la Spitalul mobil. Din păcate, aşa cum a venit prima dată, fără să mă anunţe, cu ministrul Alexe, aşa a procedat şi acum. A venit ca pe moşia lui. Fără măcar să dea un telefon. Cu toate acestea, am lăsat tot ce aveam şi am ajuns de urgenţă la Leţcani. Vă mărturisesc că ministrul Sănătăţii a fost încântat de ceea ce a văzut acolo. Inclusiv doctorii Vasile Cepoi, directorul Direcţiei de Sănătate Publică (DSP) Iaşi, şi Diana Cimpoeşu, şefa SMURD Iaşi. În mod surprinzător, la numai câteva ore după inspecţia de la Spitalul mobil, am fost anunţat că ministrul va trimite mâine (marţi - n.r.) un alt control, Inspecţia Sanitară de Stat, cel mai înalt organ de verificare din Ministerul Sănătăţii. Cel mai probabil pentru a întârzia din nou bunul mers al lucrurilor“, susţine preşedintele CJ Iaşi, Maricel Popa, care candidează din partea PSD pentru un nou mandat.

Popa adaugă că după ce DSP Iaşi a emis autorizaţia de funcţionare, "liberalii fac tot posibilul să blocheze electoral funcţionalizarea unităţii medicale“.

"Pe 18 septembrie am primit avizul de funcţionare de la DSP. Duminică, pe 20 septembrie, a venit ministrul Sănătăţii în inspecţie, iar pe 22 septembrie, mâine, urmează să vină un nou control, de la Inspecţia Sanitară de Stat. Nu avem nimic de ascuns, să trimită câte controale vor, dar să nu mai blocheze funcţionarea spitalului. Mă aşteptam ca, până acum, ministrul Sănătăţii să participe constructiv la acest proiect, care înseamnă vieţi salvate şi condiţii civilizate de tratament pentru ieşeni.

În loc să trimită organele de verificare, puteau trimite până acum echipe de specialişti care să ne ajute să operaţionalizăm lucrurile şi să câştigăm timp. Dar nu s-a întâmplat aşa. Am avut piedici peste piedici. Şi văd că nu vor să se oprească. Eu treaba de administrator am încheiat-o. Am promis că fac cel mai mare spital mobil Covid-19 din ţară şi am făcut-o. Singur. Fără sprijin guvernamental, fără nimic. Am obţinut şi autorizaţia de funcţionare. Domnule ministru Tătaru, lăsaţi cinismul la o parte şi ajutaţi-ne să salvăm vieţile ieşenilor şi ale moldovenilor“, spune Maricel Popa.

Preşedintele CJ Iaşi consideră că "la Iaşi avem un spital nou-nouţ, la cheie, cu aviz de funcţionare de la DSP, dar ministerul Sănătăţii şi liberalii vor să îi găsească hibe pentru a nu-l operaţionaliza“.

Maricel Popa afirmă că tot ce se petrece în legătură cu spitalul mobil este pentru a-l ajuta pe liberalul Costel Alexe în alegerile pentru şefia Consiliului Judeţean, cei doi fiind adversari în scrutinul de duminică.

Consiliul Judeţean (CJ) Iaşi a anunţat, vineri, că spitalul mobil de la Leţcani, cu 250 de paturi, din care 103 de ATI, a primit autorizaţia de funcţionare emisă de Direcţia de Sănătate Publică Iaşi, la solicitarea Spitalului Clinic de Boli Infecţioase.

Spitalul mobil a fost programat iniţial să ajungă la Iaşi pe 18 mai şi să fie instalat două săptămâni mai târziu, însă termenele au fost amânate, reprezentanţii CJ Iaşi invocând carantina din Turcia.

Maricel Popa declara, în 21 aprilie, că a semnat contractul de achiziţie a spitalului modular, câştigătoarea licitaţiei fiind compania SDI Global LLC din Turcia. Valoarea contractului este de 13,2 milioane de euro.