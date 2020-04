Președintele CJ Neamț se teme de situația din Suceava: Cere carantina pentru localitațile de la granița cu județul vecin

Președintele Consiliului Județean Neamț, Ionel Arsene, cere ca 10 localități de la granița cu Suceava să intre în carantină. Acesta spune că restricții ar trebui impuse în toate județele învecinate județului Suceava din cauza numărului mare de bolnavi de coronavirus de aici, anunță MEDIAFAX.

“Cred că sunt vreo 10 localități de la granița cu Suceava care trebuie să intre în carantină. Să închidem granițele cu toții din județele învecinate, pentru că prevenția este principala preocupare a noastră. Vedeți la Suceava ce grad mare de infectare este. Este o primă măsură, extrem de necesară, să punem patrule de control la fiecare intrare din Suceava în Neamț. Vorbesc aici de patrule formate din Poliție, Direcția de Sănătate Publică, jandarmi să verificăm fiecare persoană care intră”, a declarat, pentru MEDIAFAX, Ionel Arsene, președintele Consiliului Județean Neamț.

Acesta spune că a făcut solicitarea din 9 martie către prefectului județului, dar nu a fost ascultat.

“Am cerut să folosim tabletele utilizate și de STS la alegeri și să avem date despre cei veniți din străinătate pentru ca toti cei care ajung la domiciliu să fie verificați. Era necesară atunci măsura, în 9 martie, când am cerut-o, acum este urgență”, a mai spus Arsene, pentru MEDIAFAX.

Președintele CJ Neamț afirmă că numărul celor reveniți în țară din străinătate este mare în zona Moldovei, motiv pentru care le cere tuturor să respecte izolarea.

“Trebuie să vedem cum facem să salvăm viețile oamenilor. Nu am primit niciun echipament, am alocat bani de la CJ și facem achiziții, dar marea problemă este că nu găsim nicăieri, termenele sunt foarte îndepărtate pentru furnizare. Azi, când vorbim, avem situația sub control, am reușit să achiziționăm materiale de protecție, am alocat 8 milioane de la CJ pentru încă 20 de paturi ATI și ventilatoare, deci în total vor fi 40 de ventilatoare mecanice. Numai Dumnezeu știe ce va fi”, a completat președintele Consiliului Județean Neamț.

Ionel Arsene a scris anterior pe Facebook un mesaj pentru Ludovic Orban: “Domnule prim ministru, nu lăsați Moldova să se transforme într-o Lombardie a României!”

Prin ordonanța militară nr. 6 s-a instituit, în 30 martie, carantina în orașul Suceava și zonele limitrofe din cauza numărului mare de cazuri de coronavirus. La acea dată, din 2.109 cazuri, 593 s-au înregistrat în municipiul Suceava.