Președintele Comisiei de Sanatate: Vom sustine adoptarea de urgenta a oricarui act normativ pentru prevenirea si combaterea noului coronavirus

Preşedintele Comisiei pentru sănătate a Camerei Deputaţilor, Florin Buicu, a subliniat marţi că parlamentarii vor susţine adoptarea în regim de urgenţă a oricărui act normativ necesar pentru prevenirea şi combaterea noului coronavirus.

El a participat la Forumul de Sănătate Publică organizat la Parlament, organizat de Sănătatea Press Group.

"Nu pot să nu vorbesc despre tema zilei, epidemia de coronavirus. Spuneam (...) dacă nu cumva infodemia bate epidemia. Discutam despre informaţii, suprainformaţii, uneori corecte, uneori fake-news-uri care ne inundă. Aceste informaţii au ajuns înaintea virusului şi deja au creat o stare de "isterie". Sper ca autorităţile să reacţioneze în deplină cunoştinţă de cauză. În calitate de parlamentari, vom susţine adoptarea în regim de urgenţă a oricărui act normativ necesar pentru prevenirea şi pentru combaterea epidemiei. Joaca de-a alte priorităţi trebuie să înceteze. Toţi decidenţii politici, transpartinic, trebuie să ţină seama de acest lucru", a spus Buicu.

Deputatul a făcut un apel către toate partidele politice la solidaritate, responsabilitate şi la o opţiune comună şi eficientă în vederea combaterii acestui virus.

"Am solicitat politic ca Guvernul să vină cu lista actelor normative necesare, astfel încât să le putem trece în regim de urgenţă pentru a preveni şi a asigura acţiunile în perioada următoare. În asemenea cazuri de criză, ne aducem aminte că România are epidemiologi, că România are specialişti în sănătate publică şi, din păcate, ne aducem aminte de aceşti specialişti doar în momente de criză. Avem nevoie să creăm premisele necesare astfel încât să nu ne mai prindă nepregătiţi niciun fel de acţiune de acest tip", a mai spus Buicu.