Președintele Consiliului Concurenței arunca in AER ajutoarele de stat - Companiile beneficiare au PREJUDICIAT bugetul cu 2 miliarde de euro

Preşedintele Consiliului Concurenţei, Bogdan Chiriţoiu, a anunțat, marți, că bugetul a fost prejudiciat cu peste 2 miliarde de euro, în 2019, de ajutorul de stat acordat companiilor, conformMediafax.

„Aceste companii au adus peste 2 miliarde de euro pagube bugetului anului trecut şi societăţii, pentru că bugetul statului vine de la dumneavoastră. Suntem deja în proces de restructurare la Hunedoara, intrăm în acest an în restructurare la Complexul Energetic Oltenia, suntem aproape gata, sper să terminăm în acest an procesul la Compania Naţională a Uraniului şi iarăşi începem în acest an restructurările la companiile din transporturi, la Tarom şi la CFR Marfă. Sunt ultimele bastioane ale economiei de stat şi e important să le ajutăm să funcţioneze în echilibru. Cred că am reuşit în anii trecuţi la Oltchim, procesul pe care l-am dus la capăt de restructurare şi acum Oltchim funcţionează”, a spus Bogdan Chiriţoiu.

Companiile care au adus pagube la buget sunt Tarom, CFR Marfă, Complexul Energetic Oltenia, Complexul Energetic Hunedoara şi Compania Naţională a Uraniului.

Guvernul a dat în 4 februarie două OUG pentru acordarea unor ajutoare de salvare, care au nevoie de aprobarea Comisiei Europene.

Ministrul Finanțelor, Florin Cîțu, a anunțat, luni, în comisiile reunite ale Parlamentului, că un ajutor nu se poate acorda fără avizul Consiliului Concurenței, care există, iar în prezent este așteptat și avizul Comisiei Europene.

„Un ajutor de salvare nu se poate da fără avizul Consiliului Concurenţei. Avem avizul care susţine ajutorul de salvare. Aşteptăm avizul Comisiei Europene. Tarom, CEO, CFR... se duc bani către aceste companii care ar trebui să se ducă în altă parte", a spus luni, la audierea sa în Parlament, Florin Cîţu, ministrul desemnat al Finanţelor.