Președintele CSM, aluzie la comportamentul premierului, de Ziua Justiției: Este datoria noastra sa protejam cetațenii de orice forma de arbitrariu!

„Este datoria noastră să protejăm fiecare cetăţean împotriva oricărei forme de arbitrariu. Acest deziderat îl putem atinge numai conlucrând spre găsirea echilibrului social necesar respectării supremaţiei legii”, a transmis, preşedintele Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), Nicoleta Ţînţ, duminică, într-un mesaj cu ocazia Zilei Justiţiei. “Aşa cum obişnuim de peste două decenii, în prima duminică a […] The post Președintele CSM, aluzie la comportamentul premierului, de Ziua Justiției: Este datoria noastră să protejăm cetățenii de orice formă de arbitrariu! appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.