Președintele FRF, semnal de alarma la intalnirea cu Orban: 'Daca nu mai jucam, riscam foarte multe litigii'

Preşedintele Federaţiei Române de Fotbal, Răzvan Burleanu, a declarat, joi dimineaţă, la întâlnirea cu premierul Ludovic Orban, că împreună cu autorităţile statului speră să găsească soluţiile cele mai bune pentru revenirea spectatorilor pe stadioane.

"Chiar dacă ne-aţi transmis mesajul referitor la suporteri, cred că împreună putem să colaborăm astfel încât să găsim drumul pentru a-i aduce din nou pe stadioane pe spectatori. Noi înţelegem foarte bine situaţia şi întotdeauna vom avea o abordare preventivă. Noi am lucrat pe un protocol medical, foarte bine detaliat, cu toate fluxurile, prin care să putem să dăm drumul spectatorilor la o capacitate de 10% al unui stadion din România. Asta presupune câte 12 locuri libere pentru fiecare loc ocupat, astfel încât să păstrăm distanţarea socială", a spus Burleanu, adresându-se premierului, conform agerpres.ro "În momentul de faţă avem nevoie de pasul următor, să ne putem relua activitatea la loturile naţionale de juniori. Pentru că în a doua jumătate a lunii iulie avem deja primele cantonamente. Apoi avem o presiune foarte mare la nivel de eşaloane inferioare pentru că există acest sistem de promovare/retrogradare. Iar dacă nu mai jucăm, riscăm foarte multe litigii. De aceea noi considerăm că prin redeschiderea competiţiilor de mâine putem să contribuim şi la repornirea economiei şi la ieşirea din această anxietate socială. De aceea cred că din 15 iunie am putea vorbi despre redeschiderea bazelor sportive, pentru că azi avem 400.000 de români care joacă fotbal cel puţin o dată pe lună. De aceea am avea nevoie de acest sprijin", a adăugat preşedintele FRF.

Prim-ministrul Ludovic Orban a avut, joi dimineaţă, o întâlnire la sediul Guvernului cu preşedintele Federaţiei Române de Fotbal, Răzvan Burleanu, vicepreşedintele FRF, Octavian Goga, preşedintele Ligii Profesioniste de Fotbal, Gino Iorgulescu, şi secretarul general al LPF, Justin Ştefan, la care au participat ministrul Tineretului şi Sportului, Ionuţ Stroe, ministrul Sănătăţii, Nelu Tătaru, şi consilierul onorific al prim-ministrului pentru organizarea EURO 2020 la Bucureşti, Gheorghe Popescu.



Ediţia 2019-2020 a Ligii I la fotbal, întreruptă la 12 martie din cauza pandemiei de coronavirus, se va relua începând cu 12 iunie, primul meci programat fiind Universitatea Craiova - FC Botoşani (vineri, ora 20:00, etapa a 3-a a play-off-ului).



Echipele de fotbal şi-au reluat activitatea la 15 mai, când autorităţile statului au permis antrenamentele în grupuri restrânse, în condiţii de izolare.



Începând cu data de 1 iunie, autorităţile au permis organizarea şi desfăşurarea competiţiilor sportive în aer liber (cu excepţia sporturilor de contact), fără spectatori, cu respectarea măsurilor de protecţie sanitară stabilite prin ordinul comun al ministrului tineretului şi sportului şi ministrului sănătăţii, emis în temeiul art. 43 şi al art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020.