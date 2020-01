Președintele și premierul au hotarat sa organizeze alegeri anticipate, in același timp cu alegerile locale din luna iunie

Premierul Klaus Iohannis și premierul Ludovic Orban au decis organizarea de alegeri anticipate, care ar putea avea loc în același timp cu alegerile locale. Ludovic Orban a făcut anunțul imediat după ședința de vineri pe care a avut-o cu Iohannis, la Cotroceni, dar a refuzat să spună dacă va demisiona din funcție, spunând că nu The post Președintele și premierul au hotărât să organizeze alegeri anticipate, în același timp cu alegerile locale din luna iunie appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.