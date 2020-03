Președintele interimar al PSD, Ciolacu despre caderea PSD: 'Daca ai un dosar penal, nu poți sa vorbești despre justiție'

Președintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a declarat, miercuri seara, că Partidul Social Democrat a făcut multe greșeli în ultimii trei ani și, din punctul său de vedere, totul a început cu schimbarea Guvernului Grindeanu, potrivit Mediafax.

„S-au făcut foarte multe greșeli politice. Exemplu este îndepărtarea Guvernului Grindeanu. De acolo, părerea mea, lanțul de greșeli a fost necontrolat. S-au luat sute de măsuri economice bune, care au dus la un nivel de trai mai bun al românilor, dar nu am găsit comunicatorii potriviți sau credibili în fața cetățenilor”, a declarat Marcel Ciolacu la Digi 24.

Citește și: Iohannis a primit premiul ‘Coudenhove-Kalergi’; Tusk: ‘I-am propus să fie președintele Consiliului European, a refuzat’

Vorbind de greșelile făcute de PSD în ultimii ani, Ciolacu a făcut referire și la problemele pe care mai mulți lideri ai partidului le-au avut cu justiția.

„Aici a fost o mare greșeală. Dacă ai un dosar penal și ești suspect, nu poți să vorbești despre justiție. Este o regulă pe care noi am încălcat-o. Opozanții noștri au speculat-o și am pierdut alegerile. Asta u înseamnă că nu am învățat din alegeri”, a conchis președintele interimar al PSD