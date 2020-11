Președintele Klaus Iohannis a stalcit comorbiditațile

Președintele Klaus Iohannis a reușit să greșească forma celui mai des-utilizat substantiv din această pandemie. Liderul de la Cotroceni a spus “comorbități”, în loc de “comorbidități”, în răspunsul oferit la întrebarea unui jurnalist, au remarcat jurnaliștii de la Edupedu. Întrebat când preconizează că va începe vaccinarea populației, președintele Klaus Iohannis a răspuns: “Cei din comisie […] The post Președintele Klaus Iohannis a stâlcit comorbiditățile appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.