Președintele PMP, Eugen Tomac: 'Am avut parte de un atac frontal la adresa democratiei'

Preşedintele PMP, Eugen Tomac, se declară "optimist şi încrezător" în ceea ce priveşte rezultatul pe care partidul său îl va obţine la alegerile locale, motivând că PMP nu a făcut niciun fel de înţelegere "ascunsă sau nu a pus interesul unor persoane deasupra interesului comunităţii", informează Agerpres.

"PMP a făcut ceea ce trebuie, candidăm în 2.436 de localităţi, cred că este un test important, sunt încrezător în discernământul cetăţenilor români, recunoscător celor care au venit astăzi la vot şi ne-au acordat încrederea. Sunt optimist şi încrezător pentru că suntem singurul partid care nu a făcut niciun fel de înţelegere ascunsă sau nu a pus interesul unor persoane deasupra interesului comunităţii", a precizat Tomac, duminică, la sediul de campanie al partidului.

Preşedintele PMP şi-a exprimat regretul că nu a existat o competiţie politică în cadrul acestor alegeri, ci una de "sport politic".

"Nu prea a existat luptă, din păcate. Din păcate, şi o spun cu regret, am avut parte de un atac frontal la adresa democraţiei, pentru că competiţia în sine înseamnă dezbatere. Uitaţi-vă ce se întâmplă în SUA acum, uitaţi-vă la orice capitală europeană! În primul şi în primul rând, cetăţenii trebuie să ştie exact ce pot oferi cei care îşi doresc să deţină poziţii de conducere. Or, noi am asistat mai mult la o competiţie de sport politic decât la o competiţie politică, dar asta este situaţia, vom vedea exact ce vor decide românii. Este clar, faptul în sine că avem un singur rând de alegeri şi nu două tururi de scrutin, cum se desfăşoară în toată Europa, ne afectează enorm, ne afectează în primul rând şi fragilizează democraţia", a arătat Tomac.