Președintele PMP Eugen Tomac: 'Republica Moldova ar putea redeveni o poveste de succes daca CE ar aloca bani in funcție de necesitați'

Președintele PMP Eugen Tomac a afirmat, miercuri, că Republica Moldova ar putea „redeveni o poveste de succes”, dacă UE ar aloca bani în funcție de necesitățile românilor de peste Prut, nu doar prin programe formale implementate de Comisia Europeană pentru a nu supăra pe nimeni.

„Am participat ieri, la Parlamentul European, la o dezbatere organizată de reprezentanți ai societății civile din R. Moldova cu sprijinul Președintelui Traian Băsescu. (...) Mai există un motiv pentru care UE trebuie să se implice în R. Moldova și are tot dreptul s-o facă. Aproape 30% din populația R. Moldova deține cetățenie romană, deci sunt cetățeni europeni! R. Moldova poate redeveni o poveste de succes, dacă banii către românii de peste Prut vor fi alocați în funcție de necesități, nu doar prin programe stander implementate de Comisia Europeană cu scopul de a nu supăra pe nimeni”, a scris Eugen Tomac, pe Facebook.

Liderul PMP a adăugat că în ultimii zece ani, Moldova a făcut progrese importante privind ieșirea de sub influența Federației Ruse.

„În prezența colegilor europarlamentari și ai reprezentanților mediului diplomatic, am subliniat câteva elemente esențiale: În ultimii zece ani, R. Moldova a făcut progrese imense pe linia ieșirii de sub influența Federației Ruse. Cu guverne fragile și pline de interese locale mărunte, a reușit să semneze Acordul de Asociere la Uniunea Europeană. R. Moldova are însă o problema uriașă: propaganda rusă, instrument prin care Federația Rusă își exercită cel mai agresiv influența. Piața media din R. Moldova este controlată de presa în limba rusă și acest lucru nu poate fi contracarat decât prin mecanisme susținute financiar de Uniunea Europeană”, a subliniat Tomac.

Fostul președinte Traian Băsescu a afirmat, marți, că a patronat, la Bruxelles, o acțiune de promovare a Republicii Moldova în Uniunea Europeană, acțiune inițiată de ONG-uri.