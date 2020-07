Președintele PSD, anunț de ULTIMA ORA: Ciolacu da in judecata Guvernul Orban

Marcel Ciolacu, președintele interimar al PSD, anunță că va da în judecată Guvernul Orban pentru a obține stenogramele unor ședințe de guvern, după ce solicitările sale oficiale au fost ignorate de Guvern.

În contextul unei discuții despre faptul că Guvernul nu informează Parlamentul cu privire la situația pandemiei și posibilitatea organizării alegerilor, Ciolacu a declarat, într-un interviu la TVR 1, că a primit doar informări strict secrete.

„Am primit astăzi prima informare de la ministrul de Interne, strict secretă. Nu e normal să trimiți informări? Nu îmi trimiți informări strict secrete pe care să nu le pot împărtăți cu nimeni”, a afirmat Ciolacu.

Marcel Ciolacu a anunțat că va apela la instanța de contencios administrativ pentru a obține informații de la Guvern.

„Eu am o solicitare la primul ministru al României, eu fiind președintele Camerei Deputaților, să-mi trimită stenogramele ședințelor de guvern când au adoptat 25 de ordonanțe și când au schimbat prefecții. Am făcut trei solicitări. Am acest drept să știu ce s-a întâmplat. Nu mi s-a dat nici acum răspuns. Mâine dimineață voi face plângere la contencios și voi obține răspuns la aceste solicitări și atunci vor fi și publice”, a explicat președintele PSD.