Președintele PSD, Viorica Dancila: 'Nica ramane propunerea de comisar european. Daca se cere avem și o femeie, pe Gabriela Ciot'

Președintele PSD, Viorica Dăncilă, a anunțat, marți, după ședința Comitetului Executiv, că Dan Nica rămâne propunerea pentru funcția de comisar european, iar dacă se cere, social democrații au și o propunere de rezervă, o femeie, respectiv pe Gabriela Ciot.

"Un alt subiect aflat pe ordinea de zi a fost cel al comisarului european. Am avut o discuție cu președintele Comisiei Europene și am discutat despre propunerile pe care trebuie să le facem și modul în care trebuie să procedăm în perioada următoare. Am votat mandatarul financiar pentru alegerile prezidențiale și bineînțeles că am vorbit despre organizare, despre acțiunile pe care le vom avea în perioada următoare. Am făcut două propuneri, un bărbat și o femeie, pentru comisar european. Dan Nica rămâne propunerea în continuare, pentru că este liderul eurodeputaților PSD și o persoană susținută de grupul S&D. Dac[ se cere, bineînțeles avem și o rezervă, Gabriela Ciot, secretar de stat la MAE. Dar vom proceda ca și Ungaria. Dacă Ungaria va face două propuneri, România va face două propuneri", a anunțat Viorica Dăncilă, după ședința Comitetului Executiv PSD.

Întrebată de posibilele probleme pe care le-ar putea avea Dan Nica având în vedere implicarea sa în dosarul Microsoft, președintele PSD a precizat: "Nu cred că va avea probleme. Putem spune că și președintele Iohannis are probleme cu casele. Dar există prezumția de nevinovăție. La domnul președinte Iohannis știm sigur ce s-a întâmplat cu casele sau ce nu s-a întâmplat? Și totuși e candidat la Președinția României".

Liderul PSD a precizat că o să vorbească și cu președintele Klaus Iohannis și că, cel mai probabil, propunerile pentru comisar european vor fi trimise până la finalul săptămânii.