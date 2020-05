Președintele, sancționat dur la CCR! A acționat ilegal in pandemie și a deturnat sensul deciziei CEDO favorabile lui Kovesi

Curtea Constituțională arată, miercuri, că Președintele și-a depășit atribuțiile și că nu el, ci Parlamentul are competența de legiferare, prin lege organică, a regimului stării de urgență. Curtea Constituțională a replicat dur președintelui și pentru că, înainte cu o zi, a deturnat sensul hotărârii CEDO care dă câștig de cauză procurorului șef european Laura Codruța Kovesi. […] The post Președintele, sancționat dur la CCR! A acționat ilegal în pandemie și a deturnat sensul deciziei CEDO favorabile lui Kovesi appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.