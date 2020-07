Președintele sarb renunța la restricții dupa un val de proteste violente

Președintele sârb, Aleksandar Vucic, a declarat miercuri că ar putea fi evitată impunerea unei etape de carantină pentru combaterea reizbucnirii coronavirusului, după ce protestele au degenerat în violențe între poliție și protestatarii furioși de la Belgrad, potrivit AFP. Zeci de polițiști și manifestanți au fost răniți în incidentele care s-au produs atunci când mii de […] The post Președintele sârb renunță la restricții după un val de proteste violente appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.