Președintele socialiștilor europeni anunța DEZGHEȚAREA relațiilor cu PSD: Avem incredere in Viorica Dancila

Președintele PES, Serghei Stanișev, participă la Congresul PSD și a anunțat că se încheie perioada în care PES și PSD au înghețat relațiile, asta datorită Vioricăi Dăncilă. Stanisev a anunțat că toți socialiștii europeni îi vor oferi sprijinul Vioricăi Dăncilă la alegerile prezidențiale.

”Prima dată am fost aici în 2001, după Congresul de uniune. Am trecut alături de voi prin momente bune, prin momente grele, prin momente mărețe, dar știu că sunteți un partid puternic, un partid care poate trece peste orice provocare. Permiteți-mi să exprim admirația mea și a PES pentru primul ministru și liderul vostru, Viorica Dăncilă. Viorica și-a asumat conducerea PSD într-un moment dificil și a demonstrat de atunci că are capacitatea de a uni în jurul său partidul și de a livra ceea ce a promis. Nu este un secret că au existat probleme în comunicarea dintre PSD și familia social-democrată din Europa, în ultima perioadă. Trebuie să o felicităm pe doamna Dăncilă pentru că în luna iunie PES a recunoscut statutul de membru cu drepturi depline. Am făcut asta pentru că avem încredere în Viorica Dăncilă.

Sunt aici să închidem o pagină care n-a fost tocmai fericită în relația dintre PSD și PES. Am venit aici pentru a deschide o nouă pagină și pentru a-mi exprima susținerea totală pentru candidatura la prezidențiale a Vioricăi Dăncilă.”, a spus Serghei Stanisev.