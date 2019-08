Președintele T.A.T.A, Bogdan Draghici, a fost arestat preventiv pentru ca și-ar fi violat una din fiice

Bogdan Drăghici, președintele Alianței Antidiscriminare a Tuturor Tăticilor (T.A.T.A.) a fost arestat penru 30 de zile. Astfel, Judecătoria Sectorului 2 a admis miercuri solicitarea procurorilor. Draghici a fost reținut marți seara, fiind acuzat că și-ar fi violat fiica vitregă pe când aceasta avea 10 ani. Surse apropiate anchetei afirmă că încă din luna aprilie, fosta The post Președintele T.A.T.A, Bogdan Drăghici, a fost arestat preventiv pentru că și-ar fi violat una din fiice appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.