Precedentele alerte de sanatate publica ale OMS: Ebola, Zika, polio si gripa porcina

Organizaţia Mondială a Sănătăţii (OMS) a declarat joi epidemia de coronavirus 019-nCoV izbucnită în China drept ''urgenţă pentru sănătatea publică de îngrijorare internaţională''. Potrivit datelor publicate joi pe site-ul organizaţiei, în China sunt în prezent 7.711 cazuri confirmate şi 12.167 de cazuri suspecte în toată ţara. Dintre cazurile confirmate, 1.370 sunt grave şi 170 de persoane au murit. 124 de persoane s-au recuperat şi au fost externate din spital. De asemenea, în comunicatul publicat joi este oferită o imagine de ansamblu şi asupra situaţiei din alte ţări. În prezent există 82 de cazuri în 18 ţări. Dintre acestea, doar 7 nu au avut istoric de călătorie în China. A existat transmitere de la om la om a virusului în 3 ţări în afara Chinei. Unul dintre aceste cazuri este sever. Nu au existat decese. OMS foloseşte termenul de "urgenţă pentru sănătatea publică de îngrijorare internaţională" (Public Health Emergency of International Concern - PHEIC) pentru a se referi la "un eveniment extraordinar" referitor la sănătatea publică. O astfel de urgenţă internaţională de sănătate publică poate fi declarată în cazul în care o boală ameninţă mai multe ţări şi este necesară o acţiune globală coordonată, scriu dpa şi Deutsche Welle. Alerta presupune o intensificare a măsurilor de sănătate publică, a finanţării şi a resurselor pentru prevenirea şi reducerea răspândirii la nivel internaţional. Măsurile ar putea include recomandări privind comerţul şi călătoriile, inclusiv verificarea aeroportului a pasagerilor - deşi OMS îşi propune în general să evite restricţiile comerciale perturbatoare. Procedurile de declarare a ''urgenţei pentru sănătatea publică de îngrijorare internaţională'' au fost implementate în 2005, ca răspuns la focarele de SARS şi H5N1 (gripa aviară) la începutul anilor 2000. Între introducerea acestui sistem de alertă în 2005 şi epidemia de coronavirus 2019-nCoV din acest an, agenţia ONU de sănătate a mai tras semnalul de alarmă la cel mai înalt nivel de cinci ori: EBOLA, 2019: Febra ucigaşă afectează o regiune frontalieră a Congo de mai mult de un an. Eforturile pentru oprirea virusului au fost împiedicate de tulburări şi violenţe din zonă. Peste 2.200 de persoane au murit până acum. ZIKA, 2016: Virusul transmis de ţânţari s-a răspândit în America Latină şi dincolo de aceasta. Peste 1 milion de oameni au fost infectaţi în Brazilia, centrul epidemiei. A fost stabilită o legătură între acest virus şi deformări ale capului la nou-născuţi. EBOLA, 2014: Cel mai grav focar de Ebola din istorie a ucis peste 11.000 de oameni în Africa de Vest. Peste 28.000 s-au îmbolnăvit. Guineea, Liberia şi Sierra Leone au fost cel mai puternic afectate. POLIO, 2014: OMS a tras semnalul de alarmă în urma unor infecţii transfrontaliere în Asia centrală, Orientul Mijlociu şi Africa Centrală. În timp ce restul urgenţelor de pe această listă au fost declarate încheiate, OMS a declarat alerta maximă pentru poliomielită. Cu toate acestea, infecţiile au mai apărut doar în Afganistan şi Pakistan în ultimii doi ani. GRIPA PORCINĂ, 2009: O epidemie de virus gripal H1N1 în Mexic s-a transformat într-o pandemie. Se estimează că cel puţin 152.000 de oameni din întreaga lume au murit în 2009. De atunci, această gripă a apărut sezonier, dar au fost dezvoltate vaccinuri împotriva acestui virus.AGERPRES/(AS - editor: Mariana Ionescu, editor online: Daniela Juncu)