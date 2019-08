Precizari cu privire la Varianta Ocolitoare Iasi – Sud

DRDP IASI google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); DRDP Iasi respinge ultimele afirmatii lansate in spatiul public de catre primarul Iasului, dl Mihai Chirica, potrivit carora Primaria a predat Ministerului Transporturilor sectoarele de drum aflate pe traseul Variantei Ocolitoare Iasi - varianta Sud, iar CNAIR ar fi singura institutie care tergiverseaza acest proiect. In aceste conditii, DRDP Iasi se vede nevoita sa precizeze ca sectoarele de drum nu au fost preluate de catre CNAIR, acest lucru urmand a fi posibil doar in momentul eliberarii acestora de sarcini de catre administratorul de drept, Primaria Municipiului Iasi, conform documentelor oficiale semnate intre cele doua institutii. Or, in cazul Variantei de Ocolire - Sud ...