Precizari de la MAE despre conditiile de acces in Austria: Romanii care nu au un test negativ pentru coronavirus trebuie sa faca dovada unei rezervari la o unitate de cazare.

Ministerul de Externe a transmis, vineri seara, noi precizari cu privire la accesul in Austria al cetatenilor provenind din Romania. Cei care nu au un test negativ pentru coronavirus, nu mai vechi de patru zile, tradus in germana sau engleza, trebuie sa faca dovada unei rezervari la o unitate de cazare, daca nu au domiciliul in Austria.