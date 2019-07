PRECIZARI importante facute de sefa Inspectoratului Scolar Judetean Iasi!

ISJ google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Inspectoratul Scolar Judetean Iasi doreste sa faca in mod public precizari cu privire la atacurile la persoana pe care un site iesean le prolifereaza prin intermediul articolelor pe care le publica, nu mai putin de cinci, doar in luna iulie 2019. Aceste articole neasumate care se incadreaza in sfera fake news (pe site nu exista nume de autor, date de contact, telefon sau adresa de e-mail) vizeaza activitatea ISJ Iasi, precum si activitatea inspectorului scolar general, prof. Dr. Genoveva Farcas, aducand grave prejudicii de imagine unei institutii care a colaborat intotdeauna cu mass-media, oferind in mod transparent puncte de vedere si date. Autorii acestor articole nu au solicitat niciodata un punct de vedere din ...