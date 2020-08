Precizarile chestorului Bogdan Despescu legat de evenimentele de la inceputul lunii, din Capitala

„Referitor la afirmațiile apărute recent în spațiul public, potrivit cărora reprezentanți ai Poliției Române s-au întâlnit în ziua de sâmbătă, 8 august, anul curent, cu anumite persoane, pentru corecta informare, facem următoarele precizări: evenimentul din București de la începutul lunii august a fost permanent monitorizat de către mai multe structuri din cadrul MAI, misiunea noastră fiind aceea de a preveni producerea unor incidente.



Urmare analizelor venite, a rezultat că era pusă în pericol sănătatea persoanelor din București. Existau date că la procesiunea din 9 august erau așteptate să participe aproximativ 3.000 de persoane, aspect mediatizat de dumneavoastră.



Această situație putea să conducă la răspândirea infecției cu noul coronavirus, prin încălcarea normelor sanitare. De asemenea, exista riscul producerii unor acte de violență, de natură să afecteze ordinea publică în Capitală.



În săptămâna respectivă, structurile MAI au organizat la nivel național mai multe acțiuni pentru descurajarea escaladării conflictului. Nu fugim de responsabilitate. De altfel, cred că aceste acțiuni care au fost mediatizate în utlima perioadă au arătat implicarea noastră în activitățile de combatere a criminalității. Rezulttele respective au fost comunicate public de la sediul MAI printr-o declarație din data de 7 august.



Din păcate sâmbătă, 8 august, nu am putut continua în același mod activitățile noastre, instanța de judecată respingând cererile noastre de efectuare a 33 de percheziții domiciliare, unele dintre acestea în municipiul București.



În acest context, pentru siguranța cetățenilor Capitalei, ca principală misiune am solicitat devansarea funerariilor și am cerut reprezentanților bisericii sprijin în acest scop. Modul în care ne-am îndeplint misiunea a fost asumat, fiind cea mai eficientă soluție legală pentru a proteja sănătatea cetățenilor și a preveni incidente violente în data de 9 august.



În nicio clipă Poliția Română nu a negociat siguranța cetățenilor cu nicio persoană, indiferent de calitatea acestora. Nu s-a negociat nici aplicarea legii, ci s-au impus măsuri de natură să prevină producerea unor evenimente grave.



Repet, nu fugim de responsabilitate. Dimpotrivă, încercăm să fim raționali și să punem pe primul loc siguranța cetățeanului și nu imaginea noastră.



De aceea, venim în fața dumneavoastră cu răspunsuri doar atunci când suntem siguri că explicațiile publice nu vor afecta anchetele pe care le derulăm și care sunt executate și în acest moment.



Din 10 august și până acum au fost executate aproximativ 100 de acțiuni operative și peste 450 de percheziții domiciliare. Toate acestea sunt dovada ritmului de lucru susținut împotriva criminalității.



Reiterăm faptul că nu tolerăm practici și acțiuni care nu respectă legea și avem toleranță 0 indiferent de calitatea celui care încalcă legea, inclusiv față de cei care divulgă acțiuni aflate în derulare sau fapte din anchetă. MAI va continua activitățile de prevenire și combatere a infracționalității, mai ales pe cele legate de infracțiunile de criminalitate organizată.