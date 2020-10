Predoiu, bagat in sedinta de ambasadorii UE, dupa raportul negativ privind statul de drept si proiectele de lege care supun justitia politicului

Raportul privind Statul de Drept la nivelul UE, Parchetul European şi proiectele de modificare a legilor justiţiei s-au numărat printre temele discutate de ministrul Justiţiei, Cătălin Predoiu, cu ambasadorii statelor membre ale Uniunii Europene, în cadrul unei întâlniri desfăşurate prin videoconferinţă.

Discuţiile vin în contextul unui raport referitor la statul de drept care conţine numeroase critici la adresa României, inclusiv la adresa procedurii de selecţie a procurorilor de rang înalt, desfăşurată de Predoiu la începutul anului. De asemenea, discuţiile despre proiectele de modificare a legilor justiţiei vin după ce asociaţiile de magistraţi şi CSM au criticat în termeni duri modificările propuse, denunţând o tentativă de instaurare a unui control politic asupra justiţiei.

Potrivit unui comunicat al Ministerului Justiţiei, Cătălin Predoiu a participat, miercuri, la o întâlnire de lucru cu ambasadorii statelor membre ale Uniunii Europene, întrevedere care a avut loc în sistem de videoconferinţă, fiind organizată de Ambasada Germaniei la Bucureşti, stat care deţine preşedinţia Consiliului Uniunii Europene.



Sursa citată menţionează că temele de interes au fost recentul Raport privind Statul de Drept la nivelul UE, Parchetul European, proiectele de modificare a legilor justiţiei, precum şi liniile de acţiune prioritare pentru Ministerul Justiţiei.



"Am discutat despre Raportul privind statul de drept (Rule of Law), Raportul MCV, Parchetul European (EPPO) şi viziunea Ministerului privind legile justiţiei. Raportul Rule of Law este un instrument util pentru toate statele membre şi de mare folos pentru cetăţenii din Uniune. Interesul acestora este să beneficieze de standarde înalte şi uniforme privind justiţia şi respectarea drepturilor omului. Este important ca, treptat, să eliminăm dublele monitorizări la nivel european şi să existe un tratament egal între toate statele membre privind monitorizările pe statul de drept şi justiţie. Acest instrument este extrem de util şi pentru a garanta că fondurile europene ajung la destinaţie fără a fi deturnate sau fraudate", a declarat Cătălin Predoiu, citat în comunicat.



De asemenea, ministrul Justiţiei a arătat că România sprijină EPPO, statul român fiind în avangarda construcţiei acestuia, cu un pachet consistent de sprijin, procurori europeni delegaţi, staff şi unitate de suport.



Cu privire la proiectele legilor justiţiei, Cătălin Predoiu a spus că vizează două obiective, unul, să ofere soluţii de reparare a unor erori făcute în perioada 2017-2018, al doilea, să ofere o platformă generoasă de dezbatere şi elaborare legislativă pentru modernizarea aşezărilor legislative de bază ale sistemului judiciar.