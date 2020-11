Predoiu continua atacurile la justitia italiana: Ce l-a 'uimit' pe ministru in cazul Dragos Savulescu

Ministrul Justiţiei, Cătălin Predoiu, a comentat decizia instanţei italiene în cazul fostului acţionar al clubului Dinamo Dragoş Săvulescu, condamnat la cinci ani şi şase luni de închisoare în dosarul retrocedării de terenuri din Mamaia şi Constanţa, precizând că a fost uimit de faptul că a fost schimbată modalitatea de executare a pedepsei, aceasta fiind suspendată. Predoiu consideră că ar fi bine să fie compatibilizate sistemele de justiţie din ţările Uniunii Europene.

Cătălin Predoiu a fost întrebat, marţi, într-o conferinţă de presă, ce părere are despre decizia luată de instanţa din Italia în cazul lui Dragoş Săvulescu.

"Ceea ce m-a uimit pe mine este nu faptul că s-a hotărât executarea sentinţei în Italia, acest lucru este normal, ca o ţară membră a Uniunii Europene să fie ţară de executare a unei decizii penale pronunţată în alt stat al Uniunii Europene, ci faptul că s-a schimbat cumva modalitatea de executare. Din jocul acesta al reglementărilor, şi eu vorbesc strict sistemic, din perspectivă de compatibilitate a sistemelor legislative europene, din jocul acesta al reglementărilor ceea ce a hotărât un judecător român, respectiv o executare, o condamnare cu executare poate fi schimbat de un judecător din alt stat membru al Uniunii Europene într-o hotărâre de condamnare cu suspendare a executării pedepsei”, a afirmat Cătălin Predoiu, potrivit news.ro.

El a menţionat că ar fi bine să fie compatibilizate sistemele de justiţie din ţările Uniunii Europene.

"Poate că e bine să ne gândim ce se întâmplă cu aceste sisteme în anumite puncte ale lor şi să vedem cum le compatibilizăm. Deci dialogul meu, dacă este, este cu ministrul Justiţiei din Italia, legat de problema sistemică. Cum nu am dialog aici cu judecătorii din România pe decizii concrete, că nu am acest drept, evident nu am nici cu un judecător al unui stat membru şi nu este doar retoric ceea ce am făcut, am trimis o scrisoare ministrulu italian şi i-am propus să avem o întâlnire într-o perspectivă apropiată pentru a discuta mai multe probleme de cooperare judiciară, dar şi aceste aspecte”, a explicat Cătălin Predoiu.

El a mai fost întrebat dacă autorităţile din România ştiu unde se află Daniel Dragomir.

"Despre Daniel Dragomir nu avem vreo informaţie furnizată de Interpol sau de o altă instituţie unde se află, dar sunt alţi condamnaţi penal care sunt pe teritoriul Uniunii Europene, sunt localizaţi, sunt în proceduri. Dacă vorbim de Uniunea Europeană, sunt în proceduri desfăşurate între instanţe, pe baza mandatului european de arestare”, a transmis ministrul Justiţiei.

Fostul acţionar dinamovist Dragoş Săvulescu a fost condamnat la cinci ani şi şase luni de închisoare în dosarul retrocedării plajelor, pentru complicitate la abuz în serviciu în formă continuată, fiind dat în urmărire în 9 februarie 2019.

În luna ianuarie acestui an, Săvulescu s-a predat autorităţilor italiene, afirmând că pedeapsa sa este "nedreaptă şi nemeritată dată de nişte judecători corupţi de sistemul din care fac parte”.