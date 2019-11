Predoiu, despre recursul compensatoriu: Vom opera modificari in Parlament; o OUG acum ar fi hazardata

Ministrul Justiţiei, Cătălin Predoiu, a declarat marţi că Legea recursului compensatoriu va fi modificată în Parlament, precizând că, la momentul actual, a ieşi cu o ordonanţă de urgenţă pe acest subiect ar fi "puţin hazardat". "Trebuie să acţionăm pe trei planuri - un plan e cel în Parlament, să ajustăm legea astfel încât să nu mai poată fi aplicată în mod (...) neglijent şi excesiv de permisiv. (...) Al doilea plan pe care acţionăm este de a continua lucrările de extindere a capacităţii penitenciare. Aici, îmi pare rău s-o spun, în ultimii ani s-a pierdut timpul, timp preţios. Al treilea plan este unul juridico-diplomatic, să discutăm cu CEDO, să explicăm că în România situaţia este alta. (...) Nu se face probaţiune după ce se iese din penitenciar, adică aceşti deţinuţi care ies din penitenciare în condiţiile legii recursului compensatoriu nu sunt supravegheaţi, monitorizaţi aşa cum ar trebui să fie. La noi (...) tot serviciul de probaţiune gestionează 100.000 de cazuri. Un inspector de probaţiune are în grijă 173 de cazuri, ceea ce înseamnă efectiv că nu se face serviciu de monitorizare", a spus Predoiu la Realitatea Plus. Pe de altă parte, el a explicat că în ultimii ani, din cauza faptului că legea penală a fost "grav slăbită", recidiviştii au o îndrăzneală tot mai mare. "Mai e o cauză care a apărut în ultimii ani: pur şi simplu, recidiviştii nu mai au frică de lege. Legea penală a fost foarte grav slăbită în ultimii ani, respectul legii, frica de lege în sensul bun al cuvântului. Capacitatea parchetelor de a investiga, capacitatea poliţiei de a reacţiona a fost grav (...) subminată şi există acest context în care (...) recidiviştii, în special, au o îndrăzneală din ce în ce mai mare de a comite infracţiuni", a susţinut Predoiu. Demnitarul a punctat că se lucrează "zi lumină" la o soluţie pentru această problemă. "Intervenim pe toate planurile. Nu se stă, se lucrează zi lumină la Ministerul Justiţiei. Odată reluate lucrările Parlamentului, vom opera alături de parlamentari, toate partidele, că înţeleg că e mare consens aici, aceste modificări. Dar în acest moment, acum, când vorbim, a ieşi cu o ordonanţă de urgenţă fără să ne asigurăm că nu dăm în altă dandana, care tot pe România ar costa-o până la urmă, ar fi puţin hazardat, ca să nu spun altfel", a adăugat Cătălin Predoiu. AGERPRES/(A - autor: Cătălin Alexandru, editor: Florin Marin, editor online: Daniela Juncu)