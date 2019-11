Ministrul justiției, Cătălin Predoiu, a anunțat joi într-o conferință de presă că guvernul nu va abroga legea recursului compensatoriu votată de PSD, ALDE și UDMR. Predoiu a susținut că sunt trei motive pentru care legea recursului compensatoriu nu poate fi abrogată: vor urma condamnări de la CEDO, nu pot fi construite rapid pentenciare, iar legea The post Predoiu: Guvernul Orban nu va abroga recursul compensatoriu appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.