Prefectii, luati la intrebari de Mihai Fifor pe tema noului an scolar

Mihai Fifor 1 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Ministrul interimar al Afacerilor Interne, Mihai Fifor, sustine ca procesul de pregatire a unitatilor de invatamant continua pentru a asigura debutul anului scolar in conditii optime. ''Am avut dimineata o noua videoconferinta cu prefectii, pentru a avansa procesul de pregatire a unitatilor de invatamant pentru inceperea anului scolar. Copii romani hartuiti in scolile din Marea Britanie: "Au strigat sa ma intorc in tara mea blestemata" Am reanalizat situatia la nivelul fiecarui judet, precum si stadiul de implementare a actiunilor imediate. Vorbim atat de garantarea apei potabile, a utilitatilor, cat si de masuri de siguranta in scoli. Continuam procesul pana la implementarea integral ...