Prefectul Bucurestiului: "Rata de 3,02 inseamna foarte putin depasit ca sa panicam lumea"

Prefectul Capitalei, Gheorghe Cojanu, a declarat pentru Edupedu.ro ca nu are in vedere convocarea duminica, 18 octombrie, a Comitetului Municipal pentru Situatii de Urgenta, in conditiile in care coeficientul infectarilor cu noul coronavirus cumulate la 14 zile, raportate la 1.000 de locuitori, in Bucuresti este de 3,02, ceea ce ar impune masuri speciale.