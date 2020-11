Prefectul Capitalei, Traian Berbeceanu: Luni va fi sedinta CMSU. Nu vom adauga noi masuri restrictive

Prefectul Capitalei, Traian Berbeceanu, a anuntat ca luni va avea loc sedinta Comitetului Municipal pentru Situatii de Urgenta si nu se au in vedere masuri de relaxare, avand in vedere cresterea numarului de cazuri de infectare din Bucuresti. Berbeceanu a precizat, insa, ca nu vor fi impuse noi restrictii fata de cele aflate deja in vigoare.