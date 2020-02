Prefectul Clujului: Oficiu de pașapoarte la Campia Turzii, o prioritate. Unde va fi amplasat

Serviciul pasapoarte Cluj

Mircea Abrudean, prefectul județului Cluj, a confirmat necesitatea deschiderii unui punct de lucru pentru eliberarea pașapoartelor la Câmpia Turzii. Invitat la emisunea BZC Live, prefectul a declarat că proiectul este deja în desfășurare, urmând să fie finalizat cat de curând.

”Proiectul a început, este în stadiu deja avansat, existând o solicitare mai veche a primarului din Câmpia Turzii pentru deschiderea unui serviciu de pașapoarte. Am fost, împreună cu colegii mei de la servicul de pașapoarte și de la IPJ la Câmpia Turzii, am vizitat spațiul pus la dispoziâie de către primărie în sediul poliției, care este potrivit din toate punctele de vedere. Avem și sprijinul logistic al Primăriei Câmpia Turzii, astfel încât am demarat deja demersurile pentru deschiderea unui punct de lucru al Servicului Public de Pașapoarte Cluj la Câmpia Turzii, așa cum vom face și la Dej și la Huedin, în momentul în care vom avea posibilitate din punct de vedere logistic” a declarat prefectul Mircea Abrudean.

Despre acest subiect precum și despre celelalte priorități ale prefecturii, puteți urmări mai multe vizualiând mai jos emisiunea BZC Live.

