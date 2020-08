Prefectul de Buzau, Leonard Dimian, infectat cu SARS-CoV-2

Leonard Dimian, prefectul de Buzău, s-a testat pentru noul coronavirus, după ce a prezentat ușoare simptome, iar rezultatul a ieşit pozitiv. Prefectul a declarat duminică la Digi24 că nu are nici cea mai mică idee cum s-a putut infecta, întrucât nu a intrat în contact cu nimeni pozitiv și a respectat toate regulile. Prefectul s-a autoizolat într-o locuință pe care o are la țară, urmând ca luni să fie supus unor investigații medicale suplimentare, scrie Digi24.Prefectul a spus că sâmbătă a făcut febră, puțin peste 38 de grade, ceea ce l-a determinat să se testeze. Duminică se simțea mai bine, dar urmează ca luni să fie supus unor investigații medicale mai extinse și să-i fie stabilit tratamentul.„Fac încă un apel la responsabilitate pentru toţi cetățenii din judeţul Buzau, de data aceasta folosindu-mă pe mine ca exemplu! Iată că, și în situația în care am încercat să respect cu strictețe toate regulile de prevenire a infectării cu noul Coronavirus, acesta nu m-a ocolit! Virusul nu iartă pe nimeni! Vă transmit tuturor gândurile mele bune. Multă sănătate!” - a scris pe Facebook Leonard Dimian.