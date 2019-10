Prefectul de Cluj, Ioan Aurel Cherecheș, le cere primarilor sa inceapa pregatirile pentru viitorul an școlar

Prefectul județului Cluj, Ioan Aurel Cherecheș, propune ca pregătirile pentru anul școlar 2020/ 2021 să înceapă încă din acest an și le cere primarilor din județ să prevadă bani în buget pentru lucrări la școli, din luna noiembrie, anunță MEDIAFAX.

Citește și: ULTIMĂ ORĂ Viorica Dăncilă, întâmpinată de protestatari la Ploiești: 'Ghița e în Serbia/ Nu ne mai alungați tinerii'

Ioan Aurel Cherecheș a declarat, marți, că marea problemă este că pregătirile pentru noul an școlar se fac în vară, cu 2 luni înaintea începerii școlii.

„În acest an am realizat o analiză, în profunzime, legat de ceea ce se întâmplă cu școlile înaintea începerii anului școlar și am ajuns la o concluzie nefericită, și anume că mulți primari ridică din umeri spunând , în condițiile în care nu și-au prevăzut în buget sume și s-au trezit că ar avea nevoie de bani, dar nu au de unde. Astfel că am propus ca pregătirile pentru următorul an școlar să înceapă încă din acest an, sens în care, din luna noiembrie, cer primarilor să prevadă sume în bugetul pe anul viitor pentru lucrări necesare școlilor sau grădinițelor. Este vorba, printre altele, despre lucrări de aducțiune apă, de forare, să fie prevăzute filtre de potabilizare a apei, zugrăveli etc. Marea problemă este că pregătirile pentru noul an școlar se fac în vară, cu 2 luni înaintea începerii școlii, când este perioadă de concedii. Scopul acestui proiect este de a reduce numărul unităților de învățământ care nu obțin autorizație sanitară de funcționare de la DSP”, a spus Chercheș.

Potrivit acestuia, mulți primari se trezesc înaintea începerii anului școlar că mai au bani doar pentru spoieli, pentru lucrări mărunte.

„Mai sunt și primari și directori harnici, care se lovesc de neseriozitatea unor firme de construcții, fiind semnate contracte pentru lucrări care nu sunt onorate. Dacă sunt bani prevăzuți din timp în bugetele locale, cresc șansele unor edili de a realiza mai multe lucruri decât în anii anteriori”, a explicat prefectul Clujului.

Citește și: Dincă bagă anchetatorii ÎN SPERIEȚI: Criminalul din Caracal are tendințe sinucigașe

Acesta speră ca inițiativa sa să fie preluată și de alte județe.

La nivelul județului Cluj, în anul școlar care a început în luna septembrie, 12% din unitățile de învățământ (77 de școli și grădinițe), nu au obținut autorizație sanitară de funcționare din partea DSP Cluj, dintr-un total de 630.

Principalele cauze care au dus la neeliberarea autorizației sanitare de funcționare sunt lipsa apei potabile, lipsa utilităților, grupuri sanitare exterioare situate în curțile școlilor sau grădinițelor.