Prefectul de Neamț anunța ca secția ATI care a ars va fi mutata din nou in același spital

Secția de Terapie Intensivă a Spitalului Județean Piatra Neamț, care a ars sâmbătă într-un incendiu, ar putea fi relocată la etajul 4 al spitalului, în locul de secției de Obstetrică, a anunțat marți prefectul județului Neamț, George Lazăr. Potrivit prefectului de Neamț, mutarea secției ATI la etajul 4 s-ar putea face „foarte repede”, conform Mediafax. Conform primelor cercetări […] The post Prefectul de Neamț anunță că secția ATI care a ars va fi mutată din nou în același spital appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.