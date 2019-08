Prefectul de Vaslui, dupa moartea copilului lasat in strada de autoritati: "Ghinion"

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Politia si Ambulanta Vaslui sunt acuzate ca au ajuns dupa 30 de minute la un accident in care un copil de 4 ani a fost lovit de o masina in orasul Murgeni si a murit pana sa vina ambulanta. Prefectul judetului, Eduard Popica, a declarat joi ca baiatul a avut „ghinion”. Un copil de 4 ani a fost lasat de autoritati sa moara pe strada: "Ghinion! Masina a plecat la alt caz" „Este un eveniment regretabil care s-a petrecut in judet. Ne pare rau pentru viata fiecarui copilas. Intr-adevar se afla in apropierea unei unitati spitalicesti, insa era un Spital de Psihiatrie. Era o singura masina in oras, culmea, ghinion daca putem spune asa, accidentul s-a petrecut la ora 19:58, iar la ora 19:46, acea masina a ple ...