Prefectul din Buzau acuza discursul 'politic' al ministrului mediului, dupa ce Gratiela Gavrilescu a criticat uciderea unui urs

Prefectul de Buzău, Carmen Ichim, a declarat, vineri, că împuşcarea ursului din comuna Colţi s-a făcut conform legii, iar declaraţiile ministrului Mediului, Graţiela Gavrilescu, sunt politice şi nu ar trebui să arunce vina asupra instituţiilor, relatează News.ro.

Într-o conferinţă comună a autorităţilor buzoiene, după cazul de la Colţi, unde un urs a fost împuşcat iar cadavrul batjocorit ulterior, prefectul de Buzău, Carmen Ichim, a declarant că nu poate condamna dar nici aproba gestul primarului comunei, care a turnat bere pe cadavrul animalului, gest asupru criticat de organizaţiile de protective a animalelor. Totodată, prefectul a anunţat că acţiunea de împuşcare a ursului a fost perfect legală.

”Acţiunea a fost una legală şi nu suport si nu îmi place să fim condamnaţi public noi sau instituţiile pe care le reprezentăm de dragul unui discurs politic. Niciodată nu o să acceptăm acest lucru pentru că suntem funcţionari publici şi ne facem atribuţiile de serviciu conform legii, iar dacă nu respectăm legea suntem sancţionaţi. Dezaprob însă gestul domnului primar al comunei Colţi, că a stropit ursul cu bere şi că a făcut ceea ce a facut. Nu este sancţionat şi nu reglementăm noi acest lucru. Nu pot să îi găsesc o scuză, dar nici să îl incriminez. E modul dânsului de a se comporta, e modalitatea sa de a-si arăta dezaprobarea faţă de acel animal. Este strict răspunzător pentru ceea ce a făcut”, a declarat prefectul Carmen Ichim.

Aceasta a precizat că nu există nicio ilegalitate în modul în care a fost împuşcat ursul. „În baza ordinului 1169 din 30 august 2017 la articolul 2 spune că în vederea atingerii obiectivelor se aprobă recoltarea a 140 de exemplare de urs la nivel naţional. Astfel, în baza acestui ordin AJVPS a făcut adresă, a prezentat datele Ministerului Mediului ca din cele 140 de capete la nivel naţional să se aloce unul la Buzău. Ministerul Mediului a dat avizul 15503 din 2 aprilie pentru recoltarea acestui exemplar în baza acestui aviz Agenţia de Protecţie a Mediului a eliberat autorizaţia pentru capturarea ursului valabilă până la finele anului şi în baza acestei autorizaţii a fost emisă autorizaţie de vânătoare in 17 aprilie valabilă pana în 30 aprilie deci a fost respectata întreaga procedură”, a declarat prefectul Carmen Ichim.

La conferinţa de presă a fost prezent şi primarul comunei Colţi, Pavel Rădulescu, care şi-a explicat gestul de a stropi cu bere ursul, după ce a fost împuşcat.

„Îmi asum ce am făcut, am turnat bere pe urs, pentru că şi eu acasă, când tai porcul primul pahar de ţuică îl torn peste el. Aşa am făcut şi aici. Dacă sunt judecat, îmi asum această chestie cum a spus şi doamna prefect. Ieri dimineaţă când am fost la urs, chiar dacă era mort, eram mai transpirat, mai ales că vânătorul mi-a zis că s-a ridicat în două picioare. V-aş invita la Colţi să vedeţi cum bătrâna care a fost la toaletă în fundul grădinii şi a venit ursul şi i-a furat 3 oi. Acolo să veniţi să filmaţi, nu pe mine, pentru că azi-noapte, la ora 2, dădeam cu subsemnatul pe Facebook la toţi neaveniţii care mă acuzau pe mine. Nu l-am împuşcat eu”, a spus Pavel Petrişor Rădulescu primarul comunei Colţi.

Ministrul Mediului, Graţiela Gavrilescu, a anunţat demararea unei anchete la Agenţia Judeţeană de Protecţia Mediului Buzău şi la Garda de Mediu, după apariţia în spaţiul public a unor imagini în care cadavrul unui urs, împuşcat în comuna Colţi, este stropit cu bere şi batjocorit de cei care l-au capturat. Animalul teroriza localnicii din zona de munte a judeţului Buzău din anul 2015 şi a fost împuşcat, joi, după ce Ministerul Mediului a eliberat aviz pentru recoltarea animalului.