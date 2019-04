Prefectul județului Vaslui, despre cazul elevilor injunghiati: O situatie foarte grava, dar care reprezinta un incident izolat

Prefectul judeţului Vaslui, Eduard Popica, a declarat, joi, cu referire la cazul celor trei elevi înjunghiaţi în plină stradă, că este vorba despre un incident izolat, potrivit Agerpres.

El a dat asigurări că în toate şcolile sunt organizate frecvent acţiuni de prevenire a actelor de violenţă, dar şi că paza în unităţile de învăţământ din municipiul reşedinţă este asigurată în mod corespunzător."Avem de-a face cu o situaţie foarte gravă, dar care reprezintă un incident izolat. În acest caz, vorbim despre o faptă care s-a produs în afara unităţii şcolare, pe o stradă din municipiul Vaslui. În şcolile din mediul urban există sisteme de supraveghere video şi este asigurată pază cu patrule de jandarmi sau poliţişti locali, pentru evitarea situaţiilor nedorite. Având în vedere cele întâmplate, am convocat o întâlnire de urgenţă cu reprezentanţi ai primăriei, ai Inspectoratului Şcolar, ai Poliţiei şi Jandarmeriei, pentru a stabili o serie de măsuri în vederea creşterii gradului de siguranţă pe drumurile publice", a precizat Eduard Popica.Şefa Inspectoratului Şcolar Judeţean (IŞJ) Vaslui, Gabriela Plăcintă, a afirmat că incidentul este unul foarte grav şi că elevii implicaţi vor beneficia de consiliere şcolară."Este un incident nefericit, o situaţie foarte gravă, din punctul meu de vedere, având în vedere că acel elev umbla cu un cuţit la el. Noi chiar acum câteva zile am organizat o acţiune de prevenire a violenţei, la care au participat reprezentanţi din şcoli aflate în mediul rural sau din şcoli cu mulţi elevi navetişti. Vom aştepta să vedem ce măsuri legale iau organele abilitate. O echipă de consilieri va discuta cu elevii implicaţi. Am înţeles de la conducerea liceului că elevul agresor nu ridicase probleme anterior, era cunoscut ca un copil liniştit", a declarat Gabriela Plăcintă.

Trei minori au fost înjunghiaţi, miercuri seara, pe o stradă din municipiul Vaslui, poliţiştii efectuând cercetări pentru a stabili în ce împrejurări s-a produs evenimentul.



Potrivit informaţiilor transmise de reprezentanţii Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Vaslui, este vorba despre trei elevi de la un liceu vasluian, unul de 15 ani şi doi în vârstă de 16 ani, care au fost atacaţi cu un cuţit de un al patrulea elev în vârstă de 17 ani, acesta fiind reţinut pentru tentativă de omor calificat şi urmând să fie prezentat în faţa instanţei cu propunere de arestare preventivă.



Cei trei elevi au fost transportaţi cu multiple plăgi înjunghiate la Spitalul Judeţean de Urgenţă Vaslui, unul dintre ei fiind ulterior transferat într-un spital din Iaşi.