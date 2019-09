Prefectul judetului Giurgiu, Nina Carmen Crisu: 'Regret ce s-a intamplat la Serviciul Permise Auto, este de rușine'

Prefectul judeţului Giurgiu, Nina Carmen Crişu, a declarat luni, în cadrul unei conferinţe de presă, că nu a avut cunoştinţă despre situaţia de luare de mită la Serviciul de Permise Auto din judeţ, în condiţiile în aceştia sunt subordonaţi "doar logistic" instituţiei sale, anunță AGERPRES.

"Referitor la situaţia de la permise auto trebuie să ştiţi următorul lucru: în primul rând ei sunt subordonaţi Instituţiei Prefectului doar logistic, din punct de vedere metodologic ei sunt subordonaţi Direcţiei pentru permise de la nivelul MAI. Regret ce s-a întâmplat acolo, este un lucru care nu este deloc de mândrie, este de ruşine şi îmi pare rău de ceea ce s-a întâmplat acolo", a declarat prefectul Nina Carmen Crişu.

Citește și: Gigi Becali și-a chemat fina în fața judecătorilor- Suma uriașă pe care i-o datorează Gabriela Firea

Ea spune că în acest caz responsabilitatea este în primul rând a celor care au făptuit aşa ceva, adăugând şi că "se pare că" ar fi trebuit să ştie de situaţie şi şefii acestui serviciu.

"Responsabilitate este în primul rând a celor care au făptuit, dacă au făptuit ceva, în al doilea rând dacă aş fi ştiut, dar trebuie să ştiţi că nu m-a informat nimeni referitor la faptul că s-ar întâmpla ceva. Am înţeles că se vorbea în teritoriu despre acest lucru la nivel de zvonistică, dar eu pe ce fac o informare, pe vorbe!? Cum pot pe vorbe să sesizez pe cineva? Să ştiţi că sunt ultima care aflu. Mi s-a mai spus că se dau bani la cei care merg să facă controale de la Protecţia Consumatorului, de la nu ştiu unde şi am rugat să mi se spună şi mie pentru că doar aud şi pe vorbe nu pot face nimic... Iar pe ceea ce s-a întâmplat la Permise, instituţia statului care trebuia informată dacă aş fi aflat sau dacă aş fi avut vreo informare de genul acesta de oriunde pe luare de mită, pe cei pe care trebuia să-i informez, erau cei de la poliţie. Ori poliţia, din câte am văzut eu, se pare că ştia pentru că sunt implicaţi şi doi şefi de post, aşa că mă întreb de ce nu şi-au făcut treaba? Dacă tot ştiau, de ce nu şi-au făcut treaba? Ori se pare că cei care chiar trebuiau să ştie, au ştiut, numai că în loc să facă ceva, s-au implicat şi ei în aceeaşi ciorbă. Dacă ştiau şefii de post, trebuiau să ştie şi şefii!", a afirmat prefectul Nina Carmen Crişu.

Prefectul a mai precizat că primarul din Valea Dragului cercetat în acest caz este suspendat din funcţie în perioada cât este în arest preventiv la domiciliu, atribuţiile acestuia fiind preluate de viceprimar sau administratorul public, iar dacă va fi o condamnare definitivă, vor fi luate măsurile care se impun, respectiv organizarea de alegeri în comună.

Citește și: Misterul a fost elucidat! De ce nu l-au reținut polițiștii pe olandezul ucigaș la plecarea de pe aeroport

Potrivit unui comunicat al DNA, transmis vineri AGERPRES, procurorii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie - Secţia de combatere a infracţiunilor asimilate infracţiunilor de corupţie au dispus punerea în mişcare a acţiunii penale şi reţinerea pentru 24 de ore a comisarului de poliţie Mitică Văduva, şef al SPCRPCIV Giurgiu, sub aspectul săvârşirii a 10 infracţiuni de luare de mită, şi a lui Marin Mototolea, primar al comunei Valea Dragului din judeţul Giurgiu, sub aspectul săvârşirii a patru infracţiuni de complicitate la luare de mită.