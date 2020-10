Prefectul judetului Ilfov: Restaurantele, cafenelele, cluburile, discotecile din 13 localitati se inchid

Prefectul judeţului Ilfov, Daniel-Tudorel Zamfir, a anunţat că în şedinţa Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă de miercuri s-a decis închiderea restaurantelor, cafenelelor, cluburilor şi discotecilor din 13 localităţi, unde incidenţa cazurilor de COVID-19 a depăşit 1,5 la mia de locuitori. "În 13 localităţi din Ilfov, incidenţa cazurilor la mia de locuitori a depăşit 1,5 la mie (...). Una dintre hotărâri se referă la activitatea agenţilor economici care desfăşoară activităţi de tipul restaurante, cafenele şi alte asemenea să fie suspendată până la revenirea la situaţii cu incidenţa sub 1,5 la mia de locuitori în toatele cele 13 localităţi", a afirmat Daniel-Tudorel Zamfir într-o declaraţie de presă. Întrebat de jurnalişti dacă se închid restaurantele, cluburile, discotecile, el a răspuns că "tot ceea ce are acest tip de activitate". "În ceea ce priveşte şcolile, s-a luat măsura ca şi la Bucureşti - purtarea măştii în apropierea şcolilor, la mai puţin de 50 de metri distanţă, şi noi am luat în calcul nu numai şcolile, ci şi instituţiile publice, acolo unde oamenii merg pentru a-şi rezolva diferite probleme. Se creează aglomerări de persoane şi de aceea trebuie să luăm măsuri suplimentare şi în cazul acestor instituţii", a adăugat prefectul. AGERPRES/(A - autor: Iulia Carciog, editor: Florin Marin, editor online: Simona Aruştei)