Prefectul judetului l-a convocat pe directorul Aeroportului de la Mihail Kogalniceanu. Vezi de ce

Astăzi am avut o întâlnire cu conducerea Aeroportului Internațional „Mihail Kogălniceanu” Constanța. Discuțiile au fost productive și consider că am reușit să atingem două subiecte majore, de interes și actualitate.



În primul rând, mi-am reiterat poziția de sprijin pentru ca aeroportul acestui județ să fie din ce în ce mai prezent pe itinerariile de transport aerian intern. În acest sens, voi contribui activ la discuțiile cu companiile aeriene, touroperatorii și agențiile de turism, în vederea atragerii de noi curse interne către litoral. Mai mult, consider, alături de dl. Bogdan Artagea, directorul general al AIMK Constanța, că putem introduce zboruri directe cu Moldova, Banatul și Ardealul și în extrasezon.



Al doilea aspect important dezbătut a fost setul de măsuri preventive care se aplică la Aeroportul Internațional „Mihail Kogălniceanu” Constanța, în contextul alertei internaționale de sănătate declanșată de apariția Coronavirusului.



Astfel, în strânsă colaborare cu Ministerul Sănătății prin DSP Constanța și IGPFR, au fost stabilite proceduri de triaj epidemiologic, răspândirea de materiale informative și respectarea normelor de igienă, pentru fiecare aeronavă care va ateriza pe aeroportul constănțean. Mi-a fost prezentat un plan de acțiune complex din partea AIMK Constanța, care consider că va fi foarte eficient.



În concluzie, consider că a fost o întâlnire constructivă, care poate fi un punct de plecare în proiectele viitoare, menite să aducă plus valoare în județul Constanța, a menționat prefectul județului Constanța.