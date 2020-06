Pregatiri pentru alegerile locale: Fostul primar Teodor Nițulescu, noul presedinte al PER Teleorman

Partidul Ecologist Român se întăreşte în vederea alegerilor locale. Filiala din Teleorman a PER este condusă mai nou de Teodor Niţulescu, fost primar al municipiului Alexandria, fost deputat şi fost prefect al judeţului Teleorman.

Pe lângă conducerea organizației din Teleorman,Niţulescu a preluat și o funcție de vicepreședinte al PER la nivel național și are și rolul de coordonator al județelor Teleorman, Giurgiu și Ilfov.

Teodor Nițulescu, născut pe 4 decembrie 1959, la Roșiorii de Vede a fost primar al municipiului Alexandria în perioada 1996-2001, ulterior fiind prefect al judeţului Teleorman, în perioada 2001-2004 şi 2009-2012. A fost ales deputat pe listele PSD în 2004. În septembrie 2007, Teodor Nițulescu a devenit membru PC. Este inițiator al legii centrelor de permanență din domeniul sănătății. Niţulescu a mai fost preşedinte PDL Teleorman, iar în urmă cu câteva luni a fost pentru o perioadă membru PMP.

În acest moment, în sondaje, Partidul Ecologist Român are 2% la nivel naţional. Prin aruncarea în lupta electorală a unor nume cunoscute, cum este Teodor Niţulescu sau Mircia Gutău, PER speră la o prezenţă mai importantă în consiliile locale, în consiliile judeţene şi chiar la conducerea unor primării. Pe lista candidaţilor PER se numără vechi politicieni mai puţin activi în ultimii patru ani, dar şi personalităţi din mediul de afaceri, cu notorietate pe plan local.