Pregatiri pentru noul an scolar. ASSMB incadreaza pe perioada determinata medici si asistenti pentru cabinetele scolare

Administratia Spitalelor si Serviciilor Medicale Bucuresti anunta initierea procedurii de incadrare de personal medical pentru ocuparea fara concurs, pe perioada determinata, a mai multor posturi de medic si asistent medical in cadrul cabinetelor medicale scolare, avand in vedere evolutia situatiei epidemiologice si deschiderea anului scolar in data de 14 septembrie.