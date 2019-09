PREGATITA pentru batalia electorala: Viorica Dancila isi depune astazi candidatura

Viorica Dancila google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Liderul PSD Viorica Dancila va depune astazi la Biroul Electoral Central candidatura la alegerile prezidentiale, incepand cu ora 12.00, potrivit unor surse oficiale. Theodor Paleologu isi va depune tot joi candidatura, de la ora 17.00, a anuntat PMP. Prezidentiabilii PNL si USR, Klaus Iohannis si Dan Barna, isi vor depune candidaturile in aceeasi zi, respectiv vineri, 20 septembrie. Prezidentiabilul UDMR Kelemen Hunor isi va depune candidatura sambata. De asemenea, Mircea Diaconu, candidatul ALDE-Pro Romania pentru Cotroceni, se va inscrie oficial in cursa pentru Cotroceni, sambata. Viorica Dancila: "Nu merg in SUA pentru poze, ci pentru a reprezenta tara" Presedintele Dreptei Liberale, Vio ...