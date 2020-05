Prejudiciu total, peste 7 milioane de dolari: Un roman condamnat in SUA si transferat in Romania, la Poarta Alba, eliberat conditionat de Tribunalul Constanta

Transferat din SUA în România, la pușcăria Poarta Albă

Judecătorii din Medgidia i-au respins cererea de eliberare



Succes la Tribunalul Constanța

Judecătorii de la Tribunalul Constanța au decis eliberarea condiționată a unui bărbat, în vârstă de 46 de ani, din județul Alba, condamnat în Statele Unite ale Americii, la începutul anului 2017, la 57 de luni de închisoare. Sentința de condamnare a fost pronunțată de Tribunalul districtual al Statelor Unite ale Americii, districtul New York, pentru săvârșirea infracțiunii de asociere la înșelăciunea bancară, prev. de tittlul 18, secțiunea 1344 și 1349 din codul penal al Statelor Unite. Bărbatul, recent eliberat condiționat de judecătorii constănțeni, a fost acuzat că făcea parte dintr-un grup organizat, care desfășura operațiuni de skimming, prin care se retrăgeau milioane de dolari:Conform datelor oficiale, cel în cauză (Alin D.B.) instala sau îndepărta dispozitivele de culegere de date sau mini camere, efectuând, totodată, retrageri neautorizate de la diverse bănci. Prin activitatea infracțională derulată în perioada iulie 2012 - decembrie 2012, mai susțin oamenii legii, grupul a cauzat clienților băncilor păgubite un prejudiciu total de peste 7 milioane de dolari.Aproape de finele anului 2018, Curtea de Apel Constanța a dispus transferarea individului, la acea dată aflat în stare de deţinere pe teritoriul Statelor Unite ale Americii, în vederea executării pedepsei de 57 luni de închisoare.Totodată, Curtea de Apel Constanța a dispus executarea în România, potrivit dispoziţiilor Codului de procedură penală, a pedepsei rezultante de 57 luni închisoare, aplicate condamnatului, pentru săvârşirea infracţiunii de asociere la săvârşirea infracţiunii de asociere la înşelăciune bancară, prev. de titlu 18, secţiunea 1344 şi 1349 din Codul penal al Statelor Unite ale Americii, fapte incriminate de legea română în art. de art.367 din Codul penal, art.360 din Codul penal, art.365 din Codul penal şi art. 250 din Codul penal, sub denumirea de constituirea unui grup infracţional organizat, accesul la un sistem informatic, operaţiuni ilegale cu dispozitive sau programe, efectuarea de operaţiuni bancare în mod fraudulos, toate cu aplicarea art. 38 din Codul penal privind concursul de infracţiuni.De asemenea, instanța din Constanța a dedus din durata pedepsei de 57 luni închisoare, a perioadei executate, de la data de 23 februarie 2017, la zi.„Dispune emiterea mandatului de executare a pedepsei de 57 luni închisoare, aplicată persoanei condamnate, în conformitate cu dispoziţiile Codului de procedură penală. Hotărârea definitivă şi mandatul de executare a pedepsei se comunică autorităţii competente a statului emitent, Centrului de Cooperare Poliţienească Internaţională din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române, Direcţiei de Specialitate din cadrul Ministerului Justiţiei“, potrivit minutei judecătorești.Pe cale de consecință, cel în cauză a ajuns în România, la Penitenciarul Poarta Albă, din județul Constanța.Pe data de 27 februarie a acestui an, cetățeanul în cauză a formulat o cerere de eliberare condiționată, solicitarea acestuia fiind trimisă spre soluționare Judecătoriei Medgidia.Pe data de 5 martie, magistrații din Medgidia au respins cererea de eliberare condiţionată a condamnatului, deţinut în Penitenciarul Poarta Albă, ca nefondată și au stabilit termen de reînnoire a cererii după data de 15 aprilie.Nemulțumit de decizia Judecătoriei Medgidia, bărbatul a formușlat o contestație, la Tribunalul Constanța, instanță care, la data de 30 aprilie, a admis cererea de liberare condiţionată a condamnatului, deţinut în Penitenciarul Poarta Albă, și a dispus eliberarea condiţionată a acestuia, din pedeapsa de 57 de luni pentru săvârşirea infracţiunii de constituire grup infractional organizat. Decizia Tribunalului Constanța a fost definitivă, astfel că bărbatul a fost pus în libertate.În motivarea deciziei, Tribunalul Constanța arată că executarea pedepsei a început la data de 23 februarie 2017 și urmează să expire la 14 mai 2020, respectiv săptămâna viitoare.Condamnatul nu are antecedente penale și a executat pedeapsa în regim semideschis, iar din analiza comisiei rezultă că a executat efectiv 1099 zile, i se consideră ca executate ca urmare a muncii prestate 0 zile, a executat ca urmare a Legii nr.169/2017 (și deduceri perioade executate) un număr de 557 de zile, executând în total 1656 zile.Tribunalul a mai reținut că natura și împrejurările comiterii faptei pentru care a fost condamnat, pot convinge un observator obiectiv că pedeapsa privativă de libertate aplicată acestuia și-a atins scopul înainte de expirarea ei după o perioadă foarte lungă de timp, astfel că timpul efectiv executat se apreciază că este suficient reeducării sale și prevenirii comiterii de alte infracțiuni, având în vedere perioada efectiv executată până aproape de termen, chiar dacă nu este la prima analiză.„Având în vedere durata de pedeapsă executată până în prezent, perioada în care petentul a fost autorul unui comportament corespunzător, se constată că această perioadă este suficientă pentru a se concluziona asupra perspectivelor de reintegrare socială a condamnatului. Din analiza datelor existente la dosar, instanța de fond a apreciat incorect că în acest moment nu este oportună și prudentă acordarea acestui beneficiu deținutului, pentru restul de pedeapsă“, potrivit motivării.